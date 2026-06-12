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Amazonセール情報大紹介！ 第1891回

Officeが2年使えて9万円台。出張修理サービスも付いたDellの15.6型ノートが15％オフ

2026年06月12日 21時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHM3BA）」をチェック！

　Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHM3BA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格111,800円のところ、15％オフの94,980円で販売中。

　ノートPCは本体価格だけで選びがちだ。しかし実際には、Officeソフトを追加したり、故障時のサポートを付けたりすると想像以上に費用がかかる。後から足すと高くなる部分だけに、最初から何が含まれているかは意外と重要だ。今回セール中のDell 15 DC15250も、Microsoft 365 Personal（24カ月版）や翌営業日対応の出張修理サービスを備えたモデルだ。

アマゾンでDell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHM3BA）」を入手

①Core 3と512GB SSDを搭載

　Intel Core 3 100Uと8GBメモリ、512GB SSDを搭載。15.6型フルHD液晶は非光沢仕様で、120Hz表示やブルーライトの発生を抑えるComfortViewに対応する。

②テンキーやSDカードスロットを装備

　USB Type-C、USB Type-A、HDMIに加え、SDカードスロットも搭載。テンキー付きキーボードを採用しており、表計算や会計ソフトなど数字入力の多い作業にも対応する。

③Officeと出張修理サービス付属

　Microsoft 365 Personal（24カ月版）を搭載するほか、翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年も付属。Office環境とサポートを最初から備える。

製品スペック

【CPU】Intel Core 3 100U

【メモリ】8GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）、非光沢、120Hz

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）

【保証】翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年

アマゾンでDell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHM3BA）」を入手
 

・商品名：15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHM3BA）」
・メーカー名：Dell

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