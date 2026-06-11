画面も容量も余裕あり。16型大画面・16GBメモリ・SSD 1TBのDellノートがセール中

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【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND716-FWSA）」をチェック！

Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND716-FWSA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格187,980円のところ、13％オフの163,980円で販売中。

資料作成や表計算、Web会議、ブラウザーでの情報収集。こうした作業を1台でこなすなら、画面サイズやメモリ容量、ストレージ容量はチェックしておきたいポイントだ。今回のDell 16は、16型液晶ディスプレイや16GBメモリ、1TB SSDを備える。

①Core 7と16GBメモリ搭載

Intel Core 7 150Uと16GBメモリを搭載。複数のアプリを立ち上げながらの資料作成や表計算、Web会議などにも対応する。ストレージは1TB SSDを採用し、業務データや写真、動画などもたっぷり保存できる構成だ。

②16型液晶 / 16:10ディスプレイ採用

16型液晶ディスプレイは1920×1200ドット表示に対応し、一般的な16:9より縦方向の表示領域を確保。非光沢パネルを採用するほか、バックライト付きキーボードやテンキーも備える。

③豊富な接続端子と出張修理サービス

USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、HDMI 1.4を装備。Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応。翌営業日対応オンサイト出張修理サービスとHDD返却不要サービスも付属する。

製品スペック

【CPU】Core 7 150U

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】16型（1920×1200）