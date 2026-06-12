Amazonセール情報大紹介！ 第1889回
20万円超えたらOfficeと保証内容に注目！ 32GBメモリと1TB SSDも標準搭載。Dellの16型ノートが22万円台
2026年06月12日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3SA）」をチェック！
Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWM3SA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格243,980円のところ、6％オフの228,980円で販売中。
20万円を超えるノートPCでは、CPUやメモリだけでなく付属ソフトやサポート内容も見ておきたい。後から追加すると費用がかかる部分だけに、最初から何が含まれているかは意外と重要だ。今回のDell 16は、32GBメモリや1TB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24カ月版）や翌営業日対応オンサイト修理サービスも付属する。
①Core 7と32GBメモリ搭載
CPUにCore 7 150U、メモリに32GB DDR5、ストレージに1TB SSDを搭載。16型WUXGA（1920×1200ドット）の16:10液晶を採用する。写真や動画を保存する機会が多い人にも扱いやすい容量を備えた。
②指紋認証やWi-Fi 6Eに対応
アルミニウム製ボディに、指紋認証リーダーやバックライトキーボードを搭載。FHD対応WebカメラやWi-Fi 6E、Bluetoothにも対応する。テンキーも備え、表計算や会計ソフトを使う場面でも入力しやすい。
③Officeと修理サービス付属
Microsoft 365 Personal（24カ月版）を搭載するほか、翌営業日対応オンサイト修理サービスも付属する。
製品スペック
【CPU】Core 7 150U
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】16型WUXGA（1920×1200ドット）
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
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