Amazonセール情報大紹介！ 第1888回
軽さと容量を両立したモバイルノート！ 1.22kgで1TB搭載のSurface Laptop特別モデルが14万円台
2026年06月12日 13時30分更新
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毎日持ち歩くなら軽さも欲しいし、容量にも余裕が欲しい。モバイルノートは軽量化を優先するとストレージ容量が限られ、容量を求めると価格も上がりがちだ。1.22kgの軽量ボディと1TBストレージを両立した今回のモデルは、その条件に合致する1台といえそうだ。
①13インチタッチ液晶とAI対応構成
13インチのPixelSenseタッチスクリーンを搭載し、解像度は1920×1280ドット、縦横比は3:2を採用。Snapdragon X Plusと16GB LPDDR5xメモリ、45TOPS対応NPUも備える。文書作成や画像編集など幅広い用途で活用できる構成だ。
②USB搭載で周辺機器も接続可能
USB Type-C（USB 3.2）×2に加え、USB Type-A 3.1や3.5mmヘッドホンジャックも搭載。マウスやUSBメモリーなどを直接接続できる。フルHDカメラやデュアルスタジオマイク、Dolby Audio搭載Omnisonicスピーカーも備えている。
③Microsoft 365とセキュリティ機能
指紋認証対応電源ボタンやMicrosoft Pluton TPM 2.0、Windows 11セキュアコアに対応。Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属する。1年間のハードウェア保証に加え、Surface 45W USB Type-C充電器も同梱される。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus（8コア）
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】1TB UFS
【ディスプレイ】13インチ PixelSenseタッチスクリーン（1920×1280ドット）
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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