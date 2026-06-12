パナソニックの43型4Kテレビが47％オフ。Fire TV搭載「VIERA W90A」が8万円台に

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【Amazonで割引中】パナソニック 43型4Kテレビ「VIERA W90A（TV-43W90A）」をチェック！

パナソニックの43型4K液晶テレビ「VIERA W90A（TV-43W90A）」がAmazonで割引対象。参考価格170,000円のところ、47％オフの89,800円で販売中。

テレビ選びでは安さを重視したくなる一方で、長く使うものだけに性能面も妥協したくない。特に4Kテレビでは、価格と機能のバランスは悩みどころだ。「VIERA W90A」は、Fire TVやモーションエンハンスメントテクノロジーなどを備えた2024年モデル。機能面も重視したい人ならチェックしておきたい。

①放送もネット動画も1画面で楽しめる

Fire TVを搭載し、放送番組とネット動画をホーム画面でまとめて表示。配信サービスのおすすめコンテンツやライブ配信中の番組も探しやすく、Alexa対応機器との連携にも対応する。

②モーションエンハンスメントテクノロジー採用、高コントラストに優れる

映像のブレなどを抑えるモーションエンハンスメントテクノロジーに加え、直下型分割駆動 高輝度液晶を採用。また、バックライトをエリアごとに制御することで、明るい部分と暗い部分を描き分け、高コントラストな映像を楽しめる。

③転倒防止スタンドと豊富な接続端子

独自の転倒防止スタンドを採用し、テレビ台に吸着して倒れにくい構造。HDMIを4基、USBを2基備えるほか、300×300mmのVESAマウント規格にも対応する。