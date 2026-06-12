もうこれで良くね？ 3,000円台なのにLDAC×ハイレゾ対応のノイキャンイヤホン「C30」が24%オフ

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【Amazonタイムセール】SOUNDPEATS ワイヤレスイヤホン「C30」をチェック！

SOUNDPEATSのワイヤレスイヤホン「C30」がAmazonタイムセール対象。参考価格4,980円のところ、24％オフの3,778円で販売中。

完全ワイヤレスイヤホンは選択肢が増えた一方で、高音質機能やノイズキャンセリングまで求めると価格が上がりがちだ。できれば予算は抑えたいが、機能面も妥協したくない。そんな価格と機能のバランスが気になる人ならチェックしておきたいモデルだ。

①LDAC対応とハイブリッドANC

LDACとハイレゾ認証に対応し、12mmチタン複合ドライバーを搭載。最大-52dBのハイブリッドANCや外音取り込みモードも備える。電車やカフェ、オフィスなど周囲の音が気になる環境でも使える。

②Bluetooth 6.0とマルチポイント接続

Bluetooth 6.0に対応し、スマートフォンとPCを同時接続できるマルチポイント機能を搭載。6マイクによる通話ノイズキャンセリングや最小54msの低遅延モード、専用アプリ「PeatsAudio」にも対応する。

③最大52時間再生と急速充電

イヤホン単体で最大10時間、充電ケース併用で最大52時間の再生が可能。10分の充電で約3時間使える急速充電にも対応する。IP54の防塵防滴性能を備え、技適認証も取得済みだ。