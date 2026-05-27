BtoBマーケティングエージェント「ウルテク 」、企業データやインテントデータをAIエージェントから活用可能にする機能を開始　

ログリー株式会社は5月20日に、同社が提供するBtoBマーケティングエージェント「ウルテク 」において、蓄積された企業データやインテントデータなどを、ClaudeやChatGPTなどのAIエージェントから参照し活用できる「ウルテク MCP α版」の提供を開始した。同機能により、サイト訪問企業の分類や有望営業先の抽出、個別連絡文面の作成、問い合わせフォーム経由のアプローチ文面作成、広告分析、コンテンツ企画などを、AIエージェント経由で利用できるという。

「ウルテク MCP α版」は、「ウルテク」に蓄積された企業データ、行動データ、インテントデータを、ClaudeやChatGPTなどのAIエージェントから参照・活用できるようにする機能。「ウルテク」の管理画面でデータを確認できるだけでなく、AIエージェントに対して「直近で料金ページを閲覧した企業を分類して」、「CV企業と似た行動をしている未CV企業を抽出して」、「営業優先度の高い企業向けに連絡文面を作成して」といった指示を行えるという。

同機能を通じたデータ連携によって、CRM連動によるパーソナライズメールの生成・送付や未接点企業へのフォームアプローチ自動化、自社データに基づくオリジナルコンテンツ企画の設計、議事録とインテントデータを掛け合わせた部門間連携といった、営業・マーケティングの実務につながるアクションが可能になるとしている。

同機能はα版として、今回まず「ウルテク」のユーザー企業のみに限定して提供開始。今後、HubSpotをはじめとするMA・CRMとの連携を強化し、コンタクト有無の確認や営業通知までを、よりスムーズに行えるように拡張していくという。