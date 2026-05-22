イヤホンジャック復活どころじゃない！　有線オーディオ特化スマホが日本発売

Xより

有線イヤホン派のためのスマホ、日本でも。

MOONDROPは5月22日、水月雨（MOONDROP）初の5G HiFiオーディオスマートフォン「MIAD 01 5G HiFi オーディオスマートフォン」を発売した。価格は7万7400円。

MIAD 01は、DAP寄りの設計をしたスマートフォン。いまのスマホでは珍しくなった3.5mmステレオミニジャックに加え、4.4mmバランスジャックを本体上部に搭載している。イヤホンジャックが復活した……というよりも、最初から有線オーディオのために作られたスマートフォンだ。

音響まわりでは、Cirrus Logic製の「MasterHIFI」DACチップを2基搭載。ダイナミックレンジは132dB、SN比は117dB、最大出力電圧はバランス出力で4Vrms、アンバランス出力で2Vrmsとしている。5G通信などの電磁干渉を抑えるため、独立した音響回路モジュールも備えている。

スマホとして使える便利さがありながら、外付けDACやポータブルアンプを持ち歩かなくてもいいのが特徴。Android端末なので、音楽ストリーミングアプリをそのまま使える。ローカルのハイレゾ音源を抱えている人には、256GBのUFS 3.1ストレージと、最大2TBのmicroSD対応も便利だろう。

ハードウェアの内容は、MediaTek Dimensity 7050、12GB RAM、256GBストレージ、6.7インチのAMOLEDディスプレイという構成だ。画面解像度は2460×1080で、120Hz表示に対応する。OSはAndroid 13。音楽再生を主役に置いたミドルハイクラス機と言うべきスペックだ。

バッテリーは5000mAh。33WのPD急速充電に対応し、バランス出力時でも連続27時間の音楽再生が可能としている。BluetoothコーデックはSBC、AAC、LDAC対応だが、この端末の本領はやはり有線接続時にありそうだ。カメラはフロント3200万画素、リアは6400万画素＋800万画素となっている。

イヤホンジャックをなくす流れが長く続いたスマホ市場で、MIAD 01はかなり“逆張り”の存在だ。万人向けではないが、スマホと音楽プレーヤーを1台にまとめたい人には、はっきりと刺さる作りになっている。