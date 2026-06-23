万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第83回
リンクスインターナショナル「LC3150」
3万円のミニPC！価格だけならマジ優勝、これをどう使うのかで俺達が試される
2026年06月23日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「また書き出しが終わらない……」
メインPCの画面に残り時間だけが出ている夜。重い動画処理やバックアップなどでメイン機のリソースが占有され、何をするにも作業が重い、といった経験はありませんか？ 動画のエンコード処理を止めるわけにもいかない。でも、請求書を直したい。ブラウザで調べ物もしたい。しかたなくスマホで済ませようとして、結局またキーボードが恋しくなる。
そんなときにあるとうれしいのが、サブPCです。高いマシンでなくていい。むしろ、軽い作業だけを任せる小さな箱でいい。
今回レビューするのは、その割り切り方がかなりはっきりした４万円弱の手のひらサイズの超小型ミニPCです。
メインPCを仕事道具として酷使している人ほど恩恵を感じられると思います。ということで、デスクワークを快適にする、等身大の「2台持ちライフ」のリアルをお届けします。
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