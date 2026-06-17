『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

カバンにつける缶バッジは推し活の定番アイテムですが、もしその缶バッジに描かれたイラストが動いたとしたらどうでしょう？

好きなアイドルやキャラクターを応援する推し活において、カバンに缶バッジをたくさんつけるスタイルはおなじみの光景です。しかし、お気に入りの画像がたくさんあってどれをつけるか迷ったり、複数の推しを持つ人の場合、その日のライブや応援する相手によっていちいち付け替えなければならないといった悩みもあります。そんな推し活民のジレンマを、デジタルの力でスマートに解決してくれる、しかもバッジの中の推しが動き出すというアイテムが登場しました。

今回は、そんな未来感あふれる推し活アイテムのお話です。

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