コンバースの「隠れた名作」、知ってる？ Amazonでセール対象になってます

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昔ながらのスニーカーのよさを楽しめる

SKIDGRIPが17%OFF！

コンバースといえば、スニーカーの定番中の定番。「ALL STAR（オールスター）」や「JACK PURCELL（ジャックパーセル）」をご存知の方も多いでしょう。今回紹介するのは、それらとは違う、しかし歴史のある“隠れた名作”です。

その名は、「SKIDGRIP」。Amazonにて17%OFFの7,263円で販売されています。

SKIDGRIPは、2025年に85周年を迎えたモデルで、もともとはテニスシューズとして開発されたものです。

アッパーにはキャンバス素材を採用。デザインは内羽根仕様で、ほどよく丸みを帯びたフォルムは、同じく定番の「ALLSTAR」より少しだけ落ち着いた印象があります。いわゆる“昔ながらのスニーカー”のよさをそのまま楽しめる一足。

「スニーカーはラクでいいけど、子どもっぽく見えるのは避けたい」という人に、わりとちょうどいいやつです。地味に見えて、こういうものが一番使えるのではないでしょうか。

ヴィンテージっぽい雰囲気もあり、新品なのに、最初からちょっとこなれて見えるのがズルいところ。パンツや服の邪魔をせずに、足元をスッとまとめてくれるでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

SKIDGRIPの特徴

キャンバス素材で気軽に履きやすい

アッパーはキャンバス素材。革靴のように構えず履けて、Tシャツやデニムなど普段着との相性がいいのが魅力です。難しいコーディネート知識がなくても使いやすいタイプです。地味ながら、履き口にパッドを入れて足首を軽く保護しているのもポイント。

内羽根デザインで少しだけ上品

スニーカーらしいラフさがありつつ、内羽根仕様によって見た目はすっきり。カジュアルすぎず、足元を少し整えて見せたいときに便利です。

クラシックで飽きにくい雰囲気

生成りのテープやシンプルなカラー展開により、ヴィンテージライクな表情があります。流行を追いすぎないので、長く履きやすいのもポイントです。

まとめ：足元をほどよく整えてくれる隠れた名作

参考価格：8,800円

現在の価格：7,263円［17%OFF］

コンバースのSKIDGRIPは、「スニーカー選びにそこまで情熱はないけど、変なものは履きたくない」というニーズにぴったり。

白、黒、ネイビーあたりのベーシックカラーなので、デニムにもチノパンにも、少しきれいめなパンツにも合わせやすい。とりあえず履いて出かけても、服装を大きく外しにくいのが強みです。無難ではあるのですが、これは悪口ではありません。むしろ毎日使うものにおいて、無難はかなり偉いです。

ALL STARやJACK PURCELLは見慣れすぎたけど、あまり奇抜なものには行きたくない……という人にも向いています。コンバースらしい安心感はありつつ、SKIDGRIPは少しだけ人とかぶりにくい。スニーカーに詳しくない人でも、「なんか清潔感ある」「なんか服に合う」と思いやすい一足です。

コンバースの“隠れた名作”、ぜひチェックしてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。