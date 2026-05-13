Amazonセール情報大紹介！ 第1747回
荷物の出し入れが爆速に！ ワンタッチで開くフロント収納付きスーツケース
2026年05月13日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MAIMO「Unione ワンタッチフロントオープンスーツケース」をチェック！
MAIMOの「Unione ワンタッチフロントオープンスーツケース」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,980円のところ、10％オフの26,982円で販売中。
前開きが便利なのはわかってる。それと同時に静音性も妥協したくないし、電車でキャリーが勝手に転がっていくのも地味にストレスだ。かといって、安いモデルで後悔するのも避けたい。
MAIMOの「Unione」は、HINOMOTOの静音キャスターやストッパーはもちろん、ワイドキャリーバー仕様で内側の凹凸が少なく、荷物を詰めやすいのも地味にいい。
①アルミフレームのしっかり感
アルミフレームを使ったハードタイプで、機内持ち込みサイズながらしっかりした作り。ボディにはポリカーボネート100％を採用しており、軽量系キャリーとは少し違う落ち着いた印象。
②前開き＋ワイドキャリーバー
ワンタッチのフロントオープン構造を採用し、PCやタブレットを移動中に取り出しやすいのが特徴。さらにワイドキャリーバー仕様なので、内側が比較的フラットで荷物を詰めやすい。
③静音キャスター＋ストッパー
キャスターにはHINOMOTO製の静音タイプを採用。早朝や駅構内でも転がす音が気になりにくく、ストッパー付きなので電車やバスでも扱いやすい。さらにキャスターは付属の六角レンチで交換可能。
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