高速道路のもしもに備えるならこれ。窓からペタッで済む「パープルセーバー」

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【Amazonで割引中】エーモン（amon）停止表示灯「パープルセーバー」をチェック！

エーモンの停止表示灯「パープルセーバー」がAmazonで割引対象。参考価格2,991円のところ、29％オフの2,127円で販売中。

夜の高速道路で緊急停止したあと、すぐ横を大型トラックがビュンビュン通る中で、一回トランクを開けて三角表示板を組み立てる。正直、あまり落ち着いてやれる状況ではない。

エーモンの「パープルセーバー」は、そんな“高速道路でモタつきたくない問題”をかなり現実的にしてくれる停止表示灯だ。窓越しにルーフへ置きやすいマグネット付き。三角表示板の代わりとして使える、道路交通法施行規則の適合品。

①三角表示板の代わりとして使える

高速道路で緊急停止した時に必要になる停止表示器材。パープルセーバーは、三角表示板の代わりとして使える道路交通法施行規則の適合品だ。紫色LEDで後続車へ存在を知らせるタイプで、夜間約800m、昼間約300mの視認距離にも対応している。

②ルーフへ置きやすいマグネット付き

底面にマグネットを備えており、車のルーフへ置きやすいのが特徴。三角表示板のように、トランクから取り出して広げる必要がない。防水カバー付きなので、雨の日でも使いやすい。なお、車種によってはマグネットが付きにくい場合もある。

③運転席周りに置きやすいサイズ感

サイズは約6.45×3.3×12.3cm、重さ約120g。運転席周りやバイクのシート下にも収納しやすく、コードやプラグも不要。単4アルカリ乾電池4本で使うタイプなので、定期的に電池状態を確認しておきたい。