Amazonセール情報大紹介！ 第1756回
有線イヤフォン、一応持っておきたいならこれはどう？ SONYの有線、1,136円。
2026年05月14日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ソニー 有線イヤホン「MDR-EX155」をチェック！
ソニーの有線イヤホン「MDR-EX155」がAmazonで割引対象。過去価格1,345円のところ、16％オフの1,136円で販売中。
ワイヤレスイヤホンって、接続とか充電とかケースの管理とか、便利なはずなのに地味に気を使う。
ソニーの「MDR-EX155」は、そんな“地味に気を使う感じ”から少しラクになれる有線イヤホン。充電不要で、つなげばすぐ使える。結局、これくらいが気楽かもしれない。
①充電不要で、すぐ使える
有線イヤホンなので、充電切れを気にせず使えるのが大きい。接続は3.5mmジャックで、対応機器ならつなげばすぐ使える。最近のスマートフォンやPCでは変換アダプターが必要な場合あり。
②からみにくいケーブルで持ち歩きやすい
ケーブルには、からみにくいセレーションケーブルを採用。バッグやポーチに入れて持ち歩くイヤホンは、使うたびに絡まると面倒。通勤や作業用として毎日使うなら、この扱いやすさはかなり現実的なメリット。
③耳に収まりやすいカナル型
高感度9mmドライバーユニットを搭載し、音漏れを抑えやすい作り。ハイブリッドイヤーピースを採用し、長時間の装着感にも配慮された、有線らしいシンプルなモデル。
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