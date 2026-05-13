Amazonセール情報大紹介！ 第1748回
狭いキッチンでも“拭かずに清潔乾燥”を叶える！ THANKOのスリム食器乾燥機が25％オフ
2026年05月13日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】THANKO「シンク横に置ける食器乾燥機Slim」をチェック！
THANKOの「シンク横に置ける食器乾燥機Slim」がAmazonで割引対象。参考価格11,800円のところ、25％オフの8,848円で販売中。
ちゃんと逆さにしておいたのに、翌朝になると水筒の底にまだ水滴が残っている。結局また布巾で拭くことになる、あの感じが地味に面倒だ。
特に水筒やタッパーは自然乾燥だと乾きにくい。シンク横に置ける食器乾燥機Slimは、そんな“乾かない問題”を減らしやすいスリムモデルになっている。
①シンク横に置きやすいスリムサイズ
幅22.5cmのスリム設計で、シンク横の限られたスペースにも置きやすい。ふたはスライド式を採用しており、開閉時に上方向のスペースを取りにくい。ワンルームや賃貸キッチンにも置きやすいサイズ感だ。
②水筒やタッパーが乾きやすい
温風式を採用しており、庫内最大温度は60〜90℃。自然乾燥だと水滴が残りやすい水筒やタッパー、急須なども乾かしやすい。UVライトも搭載している。
③45分で止まるから使いやすい
電源を入れると自動で45分乾燥し、終了後はオートオフ。1回あたりの電気代は約3円で、毎日回しやすい。駆動音も気になりにくく、夜に回しておきやすいのも便利だ。
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