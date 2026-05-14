16インチなのに驚きの1.19kg。“持ち歩ける大画面PC”、LG gramが25万円台！

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【Amazonで割引中】LG ノートパソコン「LG gram（16Z90S-MA78J）」をチェック！

LGのノートパソコン「LG gram（16Z90S-MA78J）」がAmazonで割引対象。参考価格272,545円のところ、8％オフの252,020円で販売中。

軽いモバイルノートは増えているとはいえ、16インチ級になると、途端に“持ち歩くPC”の重量ではなくなってくることが多い。

LG gram 16は、その常識をかなり崩してくる16型ノートPCだ。16インチの大画面を載せながら、重さはわずか約1.19kg。大画面ノートPCとしては、かなり軽量なモデルになっている。

①16型なのに約1.19kg

16インチの大画面を載せながら、重さは約1.19kg。WQXGA（2560×1600）対応の16:10ディスプレイに加え、DCI-P3 99％にも対応。16型クラスとしてはかなり軽いモデルだ。

②Core Ultra 7＋16GBメモリ＋1TB SSD搭載

Core Ultra 7 155H、16GBメモリ、1TB SSDを搭載。最大23時間駆動に加え、Wi-Fi 6Eにも対応しており、仕事用から普段使いまで扱いやすい構成になっている。

③USB Type-AやHDMIもそのまま使える

Thunderbolt 4対応USB Type-C×2に加え、USB Type-A×2、HDMI、microSDカードスロットも搭載。変換アダプター頼みになりにくく、外部ディスプレイもつなぎやすい。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 155H

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】16型 WQXGA（2560×1600）／16:10

【重量】約1.19kg

【バッテリー駆動】最大23時間

【インターフェース】Thunderbolt 4対応USB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、microSDカードスロット