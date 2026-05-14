Amazonセール情報大紹介！ 第1752回
16インチなのに驚きの1.19kg。“持ち歩ける大画面PC”、LG gramが25万円台！
2026年05月14日 13時00分更新
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LGのノートパソコン「LG gram（16Z90S-MA78J）」がAmazonで割引対象。参考価格272,545円のところ、8％オフの252,020円で販売中。
軽いモバイルノートは増えているとはいえ、16インチ級になると、途端に“持ち歩くPC”の重量ではなくなってくることが多い。
LG gram 16は、その常識をかなり崩してくる16型ノートPCだ。16インチの大画面を載せながら、重さはわずか約1.19kg。大画面ノートPCとしては、かなり軽量なモデルになっている。
①16型なのに約1.19kg
16インチの大画面を載せながら、重さは約1.19kg。WQXGA（2560×1600）対応の16:10ディスプレイに加え、DCI-P3 99％にも対応。16型クラスとしてはかなり軽いモデルだ。
②Core Ultra 7＋16GBメモリ＋1TB SSD搭載
Core Ultra 7 155H、16GBメモリ、1TB SSDを搭載。最大23時間駆動に加え、Wi-Fi 6Eにも対応しており、仕事用から普段使いまで扱いやすい構成になっている。
③USB Type-AやHDMIもそのまま使える
Thunderbolt 4対応USB Type-C×2に加え、USB Type-A×2、HDMI、microSDカードスロットも搭載。変換アダプター頼みになりにくく、外部ディスプレイもつなぎやすい。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 7 155H
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】16型 WQXGA（2560×1600）／16:10
【重量】約1.19kg
【バッテリー駆動】最大23時間
【インターフェース】Thunderbolt 4対応USB Type-C×2、USB Type-A×2、HDMI、microSDカードスロット
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