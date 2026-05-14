Amazonセール情報大紹介！ 第1753回
車載冷蔵庫は欲しいけど、どれもデカい……現実的な9Lモデルはどう？ 山善なら1万円台
2026年05月14日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】山善「ELEIN ポータブル保冷温庫（YFR-DC90）」をチェック！
山善の「ELEIN ポータブル保冷温庫（YFR-DC90）」がAmazonタイムセール対象。参考価格40,200円のところ、55％オフの17,900円で販売中。
車載冷蔵庫って、実際に見ると想像以上に大きい。20L級なんて「これ、車のどこに置くんだ？」って思うぐらいマジでデカい。軽自動車やコンパクトカーだと、ちょっと厳しいなって感じ。
山善の「ELEIN ポータブル保冷温庫（YFR-DC90）」は9Lモデル。もちろん小さいわけではないけれど、20L級を見たあとだと急に現実的に見えてくるかもしれない。
①500mlペットボトル10本が入る
9Lなので、大量の食材を入れるタイプではない。ただ、500mlペットボトルは10本、350ml缶は14本入る。飲み物や保冷剤、買い物帰りの冷凍食品を入れておくには十分。クーラーボックス感覚で使いやすいサイズ。
②-18度〜60度対応。保温までできる
-18度〜60度まで対応していて、冷蔵・冷凍だけでなく保温にも使える。夏だけじゃなく、冬に温かい飲み物を入れておけるのもちょっと便利。
③車でも家でも使える
電源は家庭用AC、車のシガーソケット、別売バッテリーの3WAY。普段は部屋で使って、出かける時だけ車に積むみたいな使い方もしやすい。バッテリー使用時は0度設定で約4時間30分、-18度設定で約3時間10分となっている。
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