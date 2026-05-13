Amazonセール情報大紹介！ 第1749回
12,800円で120Hzのなめらか表示まで手に入る！ 普段使いにちょうどいい、PHILIPSの23.8型フルHDディスプレー
2026年05月13日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】PHILIPS 液晶ディスプレイ「24E1N2100D/11」をチェック！
PHILIPSの液晶ディスプレイ「24E1N2100D/11」がAmazonで割引対象。参考価格16,800円のところ、24％オフの12,800円で販売中。
ディスプレーは「映れば十分」で選ばれがちだ。実際、これまで1万円台の事務用ディスプレーといえば、60Hzが当たり前の基準だった。
ただ、いまその価格帯にも120Hzモデルが浸透し始めている。マウス移動やスクロール時の滑らかさは、一度でも体験すると、ゲーム用途でなくても違いが分かりやすい。
“高リフレッシュレート＝ゲーミング向け”という印象は、もう少し前のものになりつつある。PHILIPSの120Hz IPSが12,800円で購入できるので、検討してみてはいかがだろう。
①23.8型IPSパネル＋ノングレア仕様
23.8型のフルHDディスプレイは、ノートPC横へ置きやすいサイズ感。IPSパネルなので斜めから見ても色変化が少なく、資料やブラウザを並べた状態でも画面を確認しやすい。ノングレア仕様で、照明の映り込みも抑えられている。
②120Hz＋1ms MPRT対応
120Hz表示と1ms MPRTに対応し、マウス移動やスクロール時の残像感を減らせる。AdaptiveSyncや低入力ラグにも対応しており、仕事用途だけでなく、動画視聴や軽めのゲームまで幅広くカバーする。
③5年保証＋電源内蔵設計
5年間の無償修理保証に対応し、D-Sub、DVI-D、HDMI、電源ケーブルも付属する。電源内蔵タイプなので、ACアダプターを別で置く必要がない。VESA100×100mm対応で、モニターアームにも取り付けられる。
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