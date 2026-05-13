Amazonセール情報大紹介！ 第1750回
Apple公式より安いiMac M4を、Amazonで発見。これはちょっと気になる
2026年05月13日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Apple「iMac（M4／24インチ）」をチェック！
iMacって、モニターやスピーカーを別で増やさなくていいのがラク。24インチのディスプレイ一台だけで、音も映像も完結する。M4モデルが、AmazonではApple公式より少し安い190,768円で販売中。
①24インチ一体型で、机スッキリ
iMacは、PC本体と24インチディスプレイが一体になったデスクトップ。スピーカーやカメラも内蔵しているので、机の上に機材を増やしすぎずに済む。配線や周辺機器をできるだけ減らしたい人には、かなり相性がいい。
②M4＋16GBで、普段使い良好
M4チップと16GBユニファイドメモリを搭載。ブラウザを開きながらOffice系ソフトを使ったり、写真編集をしたりと、普段使いでは十分余裕のある構成だ。24インチの広さもあるので、ノートPCより作業しやすい。
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