配線いらず・充電ほぼ不要！ 置くだけで家の外を見守れるAnkerソーラーカメラが9,090円

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【Amazonタイムセール】Anker Eufy Security SoloCam S220（屋外用防犯カメラ）をチェック！

Ankerの屋外用防犯カメラ「Eufy Security SoloCam S220」がAmazonタイムセール対象。参考価格12,990円のところ、30％オフの9,090円で販売中。

家の隅から隅まで監視したいわけじゃない。でも、玄関だけは少し見ておきたい。Ankerの「Eufy Security SoloCam S220」は、そんな“ちょっと気になる”くらいにちょうどいい屋外用ワイヤレスカメラだ。ソーラー充電対応で、月額課金なしで使えるのもラク。今なら9,090円。防犯カメラを重く考えすぎていた人でも、まず1台試しやすい。

①ワイヤレス設置／IP67防塵・防水

Eufy Security SoloCam S220は、屋外用のワイヤレスカメラ。配線を気にせず置きやすく、IP67の防塵・防水にも対応する。サイズは約8×9.7×5.7cmで、玄関まわりや軒下にもなじみやすい。

②2K画質と人検知

2K画質に対応し、人の動きを検知すると自動で録画を開始する。人を検知した際はEufyアプリへの通知も可能。夜間は赤外線センサーによるモノクロ動画になるが、暗い場所の確認にも使える。

③月額不要、8GBローカル保存対応

撮影データは本体内蔵の8GBメモリーに保存でき、購入後の月額料金は不要。ソーラー充電にも対応しており、日当たりの良い場所なら充電の手間を減らしやすい。ただし、1日あたり約3時間の充電が目安になる。