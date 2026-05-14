Amazonセール情報大紹介！ 第1754回
4Kは高いけど、フルHDだと物足りない。それなら、ASUSの27型WQHD/180Hzが23,800円
2026年05月14日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUSゲーミングモニター「TUF Gaming VG27AQ3A」をチェック！
ASUSのゲーミングモニター「TUF Gaming VG27AQ3A」がAmazonタイムセール対象。参考価格32,303円のところ、26％オフの23,800円で販売中。
4Kモニターは確かに魅力的。ただ、本体価格も高いし、ゲームを快適に動かそうとするとPC側にも相応の性能が欲しくなる。「そこまで予算はかけにくい」というのが正直なところかもしれない。
ASUSの「TUF Gaming VG27AQ3A」は、27インチWQHDや180Hz表示に対応したゲーミングモニター。4Kほど重くなく、フルHDよりしっかり情報量を確保できる、バランスのいい構成になっている。
Fast IPSパネルも備えながら、現在はAmazonで23,800円。4Kまではいらないが、フルHDでは少し物足りなくなってきた人には、かなり気になる価格帯。
①27型WQHD
27インチのWQHD（2560×1440）なので、フルHDより一度に表示できる情報量が多い。文字やゲーム画面も細かく表示しやすい解像度だ。
②180Hz対応で、FPSも滑らか
180Hz表示や最大1ms（GTG）、Fast IPSパネルを搭載。ELMB SyncやAdaptive-Syncにも対応しており、動きの速いゲームでも、ブレを抑えた表示でプレイしやすい。
③PCもPS5も、そのままつなげる
DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0×2、3.5mmステレオミニジャックを搭載。DisplayPortケーブルやHDMIケーブルも付属する。購入日より3年間の日本国内保証付き。
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