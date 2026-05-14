デスクで“そのまま沸かせて、飲める”。THANKOのマグ型電気ケトルが41％オフ

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【Amazonで割引中】THANKO 本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」をチェック！

THANKOの本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」がAmazonで割引対象。参考価格6,800円のところ、41％オフの4,000円で販売中。

会社いると、コーヒー飲むたびに給湯室とか自販機行くの、じわじわ面倒なことも。ちょっとした息抜きにはなるんだけど、戻った頃には「あれ、さっき何してたっけ？」となるとか。

そこで便利なのが、THANKOの「沸かして飲めるマグケトル」。デスクでお湯を沸かして、そのまま飲めるマグ型電気ケトルで、お茶やコーヒーを温かいまま置いておける。仕事中かなりラク。

①マグのまま沸かして、そのまま飲める

マグとケトルを一体化したような構造で、沸かしたあと別のカップへ注ぐ必要なし。最大容量は約300ml。コーヒーやお茶を一杯だけ飲みたい時にちょうどよく、フタ付きなのでデスク上にも置きやすい。

②白湯も紅茶も、モードで使い分け

湯沸かしだけでなく、3分煮込みの「煮出しモード」や、10分煮込み対応の「本格白湯モード」を搭載。45℃・55℃・60℃の保温にも対応しており、温かいまま置いておける。

③丸洗いできるから、毎日ラク

マグ部分は丸洗い可能。コーヒーや紅茶を入れたあともサッと洗いやすく、インスタントスープや白湯にも使える。ホワイトとブラウンの2色展開。