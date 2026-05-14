Amazonセール情報大紹介！ 第1751回
デスクで“そのまま沸かせて、飲める”。THANKOのマグ型電気ケトルが41％オフ
2026年05月14日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】THANKO 本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」をチェック！
THANKOの本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」がAmazonで割引対象。参考価格6,800円のところ、41％オフの4,000円で販売中。
会社いると、コーヒー飲むたびに給湯室とか自販機行くの、じわじわ面倒なことも。ちょっとした息抜きにはなるんだけど、戻った頃には「あれ、さっき何してたっけ？」となるとか。
そこで便利なのが、THANKOの「沸かして飲めるマグケトル」。デスクでお湯を沸かして、そのまま飲めるマグ型電気ケトルで、お茶やコーヒーを温かいまま置いておける。仕事中かなりラク。
①マグのまま沸かして、そのまま飲める
マグとケトルを一体化したような構造で、沸かしたあと別のカップへ注ぐ必要なし。最大容量は約300ml。コーヒーやお茶を一杯だけ飲みたい時にちょうどよく、フタ付きなのでデスク上にも置きやすい。
②白湯も紅茶も、モードで使い分け
湯沸かしだけでなく、3分煮込みの「煮出しモード」や、10分煮込み対応の「本格白湯モード」を搭載。45℃・55℃・60℃の保温にも対応しており、温かいまま置いておける。
③丸洗いできるから、毎日ラク
マグ部分は丸洗い可能。コーヒーや紅茶を入れたあともサッと洗いやすく、インスタントスープや白湯にも使える。ホワイトとブラウンの2色展開。
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