靴ひもが面倒ならこれ！ サッと履けて毎日ラクなアディダスのスリッポンスニーカー

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アディダスのLITE RACER ADAPT 4.0が、Amazonにて49%OFFの3,611円で販売されています！

LITE RACER ADAPT 4.0は、ざっくり言うと“靴ひもを結ばなくていい、スポーティーな普段履き”です。朝、玄関で「靴ひもがほどけてる……」としゃがみ込む動作を省略できる、生活密着型の一足。

スリッポン構造に伸縮性のあるストラップを組み合わせていて、見た目はちゃんとアディダス、履くときはかなりラク、といういいとこ取りタイプです。

履き心地のポイントは、メッシュアッパーと「Cloudfoam」ミッドソール。メッシュ素材で足まわりが軽やかに感じやすく、Cloudfoamのクッションで歩いたときの当たりもやわらかめです。「買い物、通勤、散歩、ちょっとそこまで」を気持ちよくこなす靴。スポーツ感はあるのに気合いが入りすぎていないので、休日の服にも合わせやすいのが助かります。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

靴ひもなしで、玄関がちょっと平和に

スリッポン構造なので、靴ひもを結ぶ手間がありません。急いでいる朝や、外に出たいときなどにサッと履けるのが強み。“地味にラク”が毎朝をちょっと平和にします。

メッシュアッパーで軽やかな履き心地

アッパーには通気性を意識したメッシュ素材を採用。見た目も重たくなりにくく、足元をスポーティーに見せてくれます。暑苦しい靴は苦手、という人にも選びやすいタイプ。

Cloudfoamで歩きやすさもきちんと確保

ミッドソールにはCloudfoamを搭載。足を入れたとき、歩いたときのクッション感があり、日常使いしやすい履き心地です。長距離ラン用というより、毎日の移動をラクにする靴として頼れます。

まとめ：毎日の外出がラクになるスリッポンスニーカー

参考価格：7,150円

現在の価格：3,611円［49%OFF］

アディダスのLITE RACER ADAPT 4.0をおすすめしたいのは、靴選びにそこまで時間をかけたくない人です。

ラクで、軽くて、そこそこ見栄えがよくて、できれば有名ブランドがいい。そんな、「普通にちゃんとした靴がほしい問題」に、かなり素直に答えてくれるでしょう。大きなアディダスロゴ入りのバンドがあるので、足元が地味になりすぎないのもいいところ。ロゴ、仕事してます。

また、靴ひもがないので、子どもの送迎、ゴミ出し、コンビニ、旅行先の移動など、「履く・脱ぐ」が多い場面にも向いています。いちいち結ばない、ほどけない、でもサンダルほどラフすぎない。この中間のちょうどよさが魅力です。

ただし、スリッポン系は足入れやフィット感の好みが出やすいので、サイズ選びではレビューを見ておくと安心でしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。