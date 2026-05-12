Amazonセール情報大紹介！ 第1745回
ケーブル内蔵で車内スッキリ。スマホもMacBook Airも充電できるAnkerが3,190円
2026年05月12日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker Nano Car Charger（75W, 巻取り式 USB-Cケーブル）をチェック！
Ankerの車載充電器「Anker Nano Car Charger（75W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」がAmazonタイムセール対象。参考価格3,990円のところ、20％オフの3,190円で販売中。
洗車したあとも、ダッシュボードを拭いたあとも、なぜか最後に残るのが充電ケーブル。車内を整えても、ケーブルだけ“とりあえず出しっぱなし”になっている人は多いだろう。
それを変えてくれそうなのが、Ankerの巻取り式。使わない時はサッと収納でき、車内の“生活感”を抑えやすい。しかも合計最大75W出力に対応し、MacBook Airなどの充電にも使える。今ならタイムセールで3,190円になっている。
①巻取り式USB-Cケーブル内蔵
使う時だけケーブルを引き出して、終わったらそのまま本体へ戻せるタイプ。充電後にケーブルを助手席や足元へ置きっぱなしにしにくく、車内で“とりあえず出したまま”になりにくい。約70cmあるので、運転席まわりでも使いやすい長さだ。
②MacBook Airまでいける75W
巻取り式ケーブル側は最大45W、USB-Cポート側は最大30Wに対応し、合計最大75Wで2台同時に充電できる。スマートフォンだけでなく、MacBook AirなどのノートPC充電にも使えるため、移動中にスマホとPCをまとめて充電したい時にも便利だ。
③ケーブル一体型のコンパクト設計
サイズは約100×50×29mm、重さは約77g。ケーブルを別で積んでおく必要がなく、シガーソケットまわりも増えにくい。手のひらサイズなので車内でも目立ちにくく、普段から置きっぱなしにしやすい。
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