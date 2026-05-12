Amazonセール情報大紹介！ 第1744回
ゲームも作業も、“横に広くて気持ちいい”。34型UWQHDで180Hz、しかも3万円台
2026年05月12日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】PHILIPS EVNIA 湾曲ゲーミングモニター「34M2C3500L/11」をチェック！
PHILIPSの湾曲ゲーミングモニター「34M2C3500L/11」がAmazonタイムセール対象。参考価格36,182円のところ、9％オフの32,800円で販売中。
ゲーミングモニターというと、FPS向けの高速モデルを想像しがちだ。だが、34インチのウルトラワイドになると、少し話が変わってくる。PHILIPSの「34M2C3500L/11」は、180Hz表示に対応した湾曲ゲーミングモニター。ゲーム向けのスペックを持ちながら、横長の画面を使い始めると、ブラウザや動画をまとめて開ける快適さが妙にクセになってくる。
34インチの横長ディスプレイなら、中央にベゼルはない。ゲーム用としてだけではなく、普段使いでも手放せなくなる。そんなタイプのモニターだ。
①34インチUWQHD、“1枚化”の快適さ
3440×1440のUWQHD解像度を採用した34インチモデル。横長の画面にブラウザ、チャット、資料などをまとめて並べやすく、画面をまたぐベゼルもない。1500R湾曲パネルを採用しており、横幅の広い画面でも視線移動しやすい構成になっている。
②しれっと180Hz、ゲームも普通に強い
DisplayPort接続時は最大180Hz表示に対応。作業向けの横長モニターに見えるが、Adaptive SyncやHDR10にも対応しており、ゲーム用途もかなり強い。RPGやレースゲームなど、画面の広さを活かしたタイトルとも相性が良さそうだ。
③5年保証付き、長く使いやすい
HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1を備え、PCやゲーム機をまとめて接続しやすい。PHILIPSの5年保証も付いており、大型モニターを長く使いたい人にも選びやすい。3万円台で買える34型UWQHDとしては、かなり気になる1台だ。
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