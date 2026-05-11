ハーマンミラー「セイルチェア」が20％オフ。12年保証モデルが9万円台に

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【Amazonタイムセール】Herman Miller（ハーマンミラー）セイルチェアをチェック！

Herman Miller（ハーマンミラー）のオフィスチェア「セイルチェア」がAmazonで割引対象。参考価格113,300円のところ、20％オフの90,640円で販売中。

モニターを替えたり、キーボードにこだわったり。デスク環境を少しずつ整えてきても、椅子はそのままという人もいるかもしれない。

Herman Millerの「セイルチェア」は、独自のサスペンション構造や前傾チルト機能を備えた定番オフィスチェア。12年保証付きの国内正規品で、長時間デスクに向かう環境を想定したモデルだ。

今回は20％オフの9万円台。高級オフィスチェアを検討しつつも、あと一歩が踏み出せなかった人には、ちょうどいいタイミングかもしれない。

①背面サスペンション構造

セイルチェアは、ハーマンミラー独自のサスペンション構造を採用したモデル。一般的なオフィスチェアのような厚い背もたれではなく、背面が抜けたような軽いデザインになっている。

②前傾チルト対応

リクライニングだけでなく前傾チルトにも対応。キーボード操作や資料作業など、前かがみ姿勢を取りやすい構成になっている。座面高さやアーム調整にも対応する。

③12年保証付き

国内正規品の12年保証付きモデル。オフィスチェアとしては高価格帯だが、毎日使うものだからこそ、保証期間の長さも含めて選びたい製品だ。