RX 9070 XT、ついに10万円切り。ASUS製16GBモデルが45％オフ

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【Amazonで割引中】ASUS グラフィックボード「PRIME-RX9070XT-O16G」をチェック！

ASUSのグラフィックボード「PRIME-RX9070XT-O16G」がAmazonで割引対象。参考価格176,565円のところ、45％オフの97,370円で販売中。

最近のハイエンドGPUは、価格を見るだけで手に入れることを諦めてしまうかもしれない。ではASUSの「PRIME-RX9070XT-O16G」はどうだろうか。RX 9070 XTと16GB GDDR6を搭載したモデルが、いま45％オフ。9万円台まで下がった価格は、かなり目を引く。

①SFF対応の2.5スロット設計

PRIME-RX9070XT-O16Gは、SFF対応の2.5スロットデザインを採用。大型ヒートシンクやAxial-techファンを備えながら、2.5スロット幅に収めている。

②16GB GDDR6を搭載

GPUはRadeon RX 9070 XT、メモリは16GB GDDR6を搭載。容量もしっかり確保されており、スペック重視で選びたい人には気になる構成だ。

③0dBテクノロジー対応

MaxContactデザインやAxial-techファンに加え、低負荷時にファンを停止する0dBテクノロジーにも対応。高負荷時だけでなく、普段使い時の動作にも配慮されている。