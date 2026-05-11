Amazonセール情報大紹介！ 第1740回
RX 9070 XT、ついに10万円切り。ASUS製16GBモデルが45％オフ
2026年05月11日 18時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ASUS グラフィックボード「PRIME-RX9070XT-O16G」をチェック！
ASUSのグラフィックボード「PRIME-RX9070XT-O16G」がAmazonで割引対象。参考価格176,565円のところ、45％オフの97,370円で販売中。
最近のハイエンドGPUは、価格を見るだけで手に入れることを諦めてしまうかもしれない。ではASUSの「PRIME-RX9070XT-O16G」はどうだろうか。RX 9070 XTと16GB GDDR6を搭載したモデルが、いま45％オフ。9万円台まで下がった価格は、かなり目を引く。
①SFF対応の2.5スロット設計
PRIME-RX9070XT-O16Gは、SFF対応の2.5スロットデザインを採用。大型ヒートシンクやAxial-techファンを備えながら、2.5スロット幅に収めている。
②16GB GDDR6を搭載
GPUはRadeon RX 9070 XT、メモリは16GB GDDR6を搭載。容量もしっかり確保されており、スペック重視で選びたい人には気になる構成だ。
③0dBテクノロジー対応
MaxContactデザインやAxial-techファンに加え、低負荷時にファンを停止する0dBテクノロジーにも対応。高負荷時だけでなく、普段使い時の動作にも配慮されている。
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