Amazonセール情報大紹介！ 第1739回
6.7インチ画面、大容量バッテリー、NFC対応で1万円台になりました。Motorola「moto g05」がAmazonで値下がり
2026年05月11日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Motorola（モトローラ）motog05をチェック！
Motorolaのスマートフォン「moto g05」がAmazonで割引対象。参考価格21,636円のところ、18％オフの17,821円で販売中。
1万円台のスマホは魅力的だが、価格を優先したモデルではメモリやストレージ容量が抑えられていることも少なくない。最近はスペック表だけでは違いが分かりにくく、「安いけど不安」という人もいるだろう。
Motorolaの「moto g05」は、1万円台ながら8GBメモリと128GBストレージを搭載したSIMフリーモデル。NFC対応や6.7インチディスプレイ、IP52防水防塵も備えている。
①8GB/128GB/NFC対応
1万円台のスマホとしては珍しく、8GBメモリと128GBストレージを搭載した構成。アプリや写真を入れて使う前提でも余裕は出しやすい。NFCにも対応しているが、Suicaなどのおサイフケータイ機能とは別で、使えるサービスは事前に確認しておきたい。
②6.7インチ＋5200mAh＋IP52
6.7インチの大画面ディスプレイを採用し、動画やブラウジング用途で扱いやすいサイズ感。バッテリーは5200mAhと大きめで、IP52の防水防塵にも対応。日常利用で必要な基本要素は一通り押さえている。
③日常アプリは一通り使える
SNS、動画視聴、ブラウジング、メッセージアプリなどの普段使い用途を前提とした構成。高性能に特化したモデルではなく、日常アプリをまとめて使う前提のエントリーモデルとしてまとまっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1738回
トピックス電源タップとUSB充電器、1台にまとめてスッキリ。Anker Primeが23％オフ
-
第1737回
トピックスハーマンミラー「セイルチェア」が20％オフ。12年保証モデルが9万円台に
-
第1736回
トピックス大画面・十分スペック・Office付き。これ一台で完結するHPノートが18万円台に
-
第1735回
トピックス「軽いPCは画面が狭い」を過去にする。14インチなのに999gの超軽量モバイルが26％オフ
-
第1734回
トピックス肉2枚のために、大きなホットプレートはもう出したくない。THANKOのソログリルが4,880円
-
第1733回
トピックスApple製品なのに、公式より1万円以上安い。M5搭載MacBook ProがAmazonで値下がり中
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1732回
トピックス電車で“爆風”は恥ずかしい。静かなのに風が届く「リズム」の定番ファンが45％オフ
-
第1731回
トピックスもう、キーボードはいらない。スマホ専用の小型テプラが今なら5,500円
-
第1730回
トピックス3万円超えでも売れてる。PS5純正「DualSense Edge」が約4,000円引き
- この連載の一覧へ