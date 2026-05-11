6.7インチ画面、大容量バッテリー、NFC対応で1万円台になりました。Motorola「moto g05」がAmazonで値下がり

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【Amazonで割引中】Motorola（モトローラ）motog05をチェック！

Motorolaのスマートフォン「moto g05」がAmazonで割引対象。参考価格21,636円のところ、18％オフの17,821円で販売中。

1万円台のスマホは魅力的だが、価格を優先したモデルではメモリやストレージ容量が抑えられていることも少なくない。最近はスペック表だけでは違いが分かりにくく、「安いけど不安」という人もいるだろう。

Motorolaの「moto g05」は、1万円台ながら8GBメモリと128GBストレージを搭載したSIMフリーモデル。NFC対応や6.7インチディスプレイ、IP52防水防塵も備えている。

①8GB/128GB/NFC対応

1万円台のスマホとしては珍しく、8GBメモリと128GBストレージを搭載した構成。アプリや写真を入れて使う前提でも余裕は出しやすい。NFCにも対応しているが、Suicaなどのおサイフケータイ機能とは別で、使えるサービスは事前に確認しておきたい。

②6.7インチ＋5200mAh＋IP52

6.7インチの大画面ディスプレイを採用し、動画やブラウジング用途で扱いやすいサイズ感。バッテリーは5200mAhと大きめで、IP52の防水防塵にも対応。日常利用で必要な基本要素は一通り押さえている。

③日常アプリは一通り使える

SNS、動画視聴、ブラウジング、メッセージアプリなどの普段使い用途を前提とした構成。高性能に特化したモデルではなく、日常アプリをまとめて使う前提のエントリーモデルとしてまとまっている。