Amazonセール情報大紹介！ 第1743回
キャンプで氷を買うのではなく、ポータブル冷蔵庫を持つという解決策。EcoFlowの2室デザイン冷蔵庫が35％オフ
2026年05月12日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】EcoFlow ポータブル冷蔵庫「GLACIER Classic 35L +GLACIER専用バッテリー 2点セット」をチェック！
EcoFlowのポータブル冷蔵庫「GLACIER Classic 35L +GLACIER専用バッテリー 2点セット」がAmazonタイムセール対象。参考価格131,890円のところ、35％オフの85,729円で販売中。
キャンプなどアウトドアで板氷を買い足し、帰る頃にはクーラーボックスの底が溶けた水でびちゃびちゃになった経験はないだろう。夏場は特に、「肉はちゃんと冷えているか」「飲み物がぬるくなっていないか」をずっと気にし続けることになる。今年も暑さが厳しくなりそうな中、ポータブル冷蔵庫を使ったアウトドア環境を考えるタイミングかもしれない。
①板氷キャンプを卒業
クーラーボックスのように、氷の残りを途中で気にし続けなくていい。GLACIER Classic 35Lは2室デザインを採用し、-20℃〜20℃の冷蔵・冷凍切り替えに対応。肉や冷凍食品を持って行く日にも向いている。
②2Lペットボトルも縦に入る
35Lモデルは330ml缶を最大58本収納でき、2Lペットボトルも縦に入る。本体重量は20.5kgあるため、頻繁に持ち運ぶというより、車に積んでキャンプや車中泊の拠点用として使うイメージに近い。
③専用バッテリーでコードレス運用
専用バッテリー付きセットで、35Lモデルなら最長43時間のコードレス稼働に対応。USB-Cは最大100W出力に対応しており、スマホやタブレット、ノートPCの充電にも使える。電源が取りにくいキャンプ場や車中泊シーンでも使いやすい。
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