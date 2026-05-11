大画面・十分スペック・Office付き。これ一台で完結するHPノートが18万円台に

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【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「OmniBook 5 16-af（BF8H8PA-AAAC）」をチェック！

HPのノートPC「OmniBook 5 16-af（BF8H8PA-AAAC）」がAmazonで割引対象。過去価格194,800円のところ、5％オフの184,800円で販売中。

最近のノートPCは軽量モデルが主流だが、「もう少し広いほうがラクかも」と感じている人も多いだろう。

HPの「OmniBook 5 16-af」は、16:10ディスプレイにテンキーも備え、Core Ultra 5やOffice Home & Business 2024も搭載する。約1.77kgなので、16型としてはそこまで大きすぎず、「もう少し広い画面で作業したい」と感じ始めた人には、かなりハマりそうな1台だ。

①16型・16:10で広く使える

16型のディスプレイは、作業を広く見せてくれる。しかも16:10なので、縦方向にも少し余裕がある。Webページや資料、Excelを並べたときに、14型などより余裕を感じやすいサイズ感だ。

②テンキー付き＋Office搭載

キーボードは日本語配列で、テンキー付き。数字入力が多い人なら、外付けテンキーを用意しなくてもいいのは大きい。Office Home & Business 2024も付属するので、購入後すぐに文書作成や表計算に使える。

③16型でも扱いやすい約1.77kg

サイズは約357×254mmで、重さは約1.77kg。超軽量モバイルではないが、16型ノートとしては扱いやすい重さに収まっている。Wi-Fi 6Eや最大19時間のバッテリー駆動にも対応しており、リビングや書斎など場所を変えながら使いたい人にも合う。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 225U

【ディスプレイ】16.0型 WUXGA IPS タッチ対応（1920×1200／16:10）

【Office】Office Home & Business 2024

【重量】約1.77kg

【キーボード】テンキー付き日本語キーボード