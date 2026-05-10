「軽いPCは画面が狭い」を過去にする。14インチなのに999gの超軽量モバイルが26％オフ

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【Amazonタイムセール】LG ノートパソコン「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」をチェック！

LGのノートパソコン「LG gram 14（14Z90RU-GA53J）」がAmazonタイムセール対象。参考価格203,000円のところ、26％オフの149,800円で販売中。

軽量ノートは便利だが、使い続けていると画面の狭さや端子の少なさが気になってくることもある。特に最近のモバイルPCは、軽さを優先する代わりにUSB Type-C中心の構成へ寄せたモデルも多い。

LG gram 14は、14インチで約999gという軽さを実現したモバイルノートPC。HDMIやUSB Type-Aも備えており、“軽いだけ”で終わらない構成になっている。

①14インチで約999g

14インチのWUXGAディスプレイを搭載しながら、重量は約999g。Excelやブラウザを並べた時も作業スペースに余裕があり、毎日バッグへ入れて持ち歩きやすい。16:10比率なのもポイントだ。

②HDMIとUSB Type-Aを搭載

最近の軽量ノートはUSB Type-C中心の構成も増えているが、本機はHDMIやUSB Type-Aも備える。USB Type-CもThunderbolt 4対応を2基搭載しており、会議室のプロジェクター接続やUSBメモリー利用など、変換アダプター前提になりにくい。

③Core i5＋16GBメモリ搭載

第13世代Core i5-1334Uに16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Officeやブラウザ中心の用途なら扱いやすく、動画再生時約13時間のバッテリー駆動にも対応する。軽量モバイルとしては、かなり現実的な構成だ。

製品スペック

【ディスプレイ】14インチ WUXGA（16:10）

【重量】約999g

【CPU】Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【端子】HDMI／USB Type-A／USB Type-C（Thunderbolt 4）×2