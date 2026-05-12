Amazonセール情報大紹介！ 第1743回
第13世代Core i5 × 16GBメモリー、テンキーやSDカードもそなえた“堅実ど真ん中”ノートPC。安心のDellの15.6型が割引中
2026年05月12日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Dell ノートパソコン「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」をチェック！
Dellのノートパソコン「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」がAmazonで割引対象。参考価格163,980円のところ、5％オフの156,480円で販売中。
最近のノートPCは、薄型化や軽量化が進む一方で、気づけばUSB Type-C中心になり、変換アダプターが増えていた……という人も多いはずだ。
Dellの「Dell 15 DC15250」は、15.6インチディスプレイや16GBメモリ、テンキー、SDカードスロットを備えた15型ノート。Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）や翌営業日対応オンサイト修理サービスも付属している。
①15.6型＋テンキーで使いやすい
最近は小さいモバイルノートも増えたが、家でレポートを書いたり表計算をしたりするなら、やはり15.6型はラクだ。テンキーも付いているので、数字入力が多い人にはかなり便利。
②OfficeとSDカードスロット付き
Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）が付属しており、WordやExcelもすぐ使える。さらにSDカードスロットも備えているので、デジカメやスマホの写真整理にも使いやすい。
③出張修理にも対応
翌営業日対応のオンサイト修理サービスが付いているのも特徴。最近は「故障したら発送して修理待ち」というPCも多いが、このモデルは出張修理に対応する。
製品スペック
【CPU】Core i5-1334U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6インチ FHD
【機能】テンキー／SDカードスロット
【Office】Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）
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