第13世代Core i5 × 16GBメモリー、テンキーやSDカードもそなえた“堅実ど真ん中”ノートPC。安心のDellの15.6型が割引中

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【Amazonで割引中】Dell ノートパソコン「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」をチェック！

Dellのノートパソコン「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」がAmazonで割引対象。参考価格163,980円のところ、5％オフの156,480円で販売中。

最近のノートPCは、薄型化や軽量化が進む一方で、気づけばUSB Type-C中心になり、変換アダプターが増えていた……という人も多いはずだ。

Dellの「Dell 15 DC15250」は、15.6インチディスプレイや16GBメモリ、テンキー、SDカードスロットを備えた15型ノート。Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）や翌営業日対応オンサイト修理サービスも付属している。

①15.6型＋テンキーで使いやすい

最近は小さいモバイルノートも増えたが、家でレポートを書いたり表計算をしたりするなら、やはり15.6型はラクだ。テンキーも付いているので、数字入力が多い人にはかなり便利。

②OfficeとSDカードスロット付き

Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）が付属しており、WordやExcelもすぐ使える。さらにSDカードスロットも備えているので、デジカメやスマホの写真整理にも使いやすい。

③出張修理にも対応

翌営業日対応のオンサイト修理サービスが付いているのも特徴。最近は「故障したら発送して修理待ち」というPCも多いが、このモデルは出張修理に対応する。

製品スペック

【CPU】Core i5-1334U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6インチ FHD

【機能】テンキー／SDカードスロット

【Office】Microsoft 365 Personal（24ヶ月版）