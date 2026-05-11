電源タップとUSB充電器、1台にまとめてスッキリ。Anker Primeが23％オフ

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【Amazonタイムセール】Anker Prime Charging Stationをチェック！

Ankerの「Anker Prime Charging Station」がAmazonタイムセール対象。参考価格14,990円のところ、23％オフの11,490円で販売中。

ノートPC用の大きな充電器に、スマホ用、イヤホン用……。USB-C機器が増えるたび、コンセントは埋まり、隣の充電器と干渉して差し込みづらくなることもある。最近はノートPCまでUSB-C充電対応が増え、「充電器を個別に増やしていく」スタイルそのものが少し面倒になってきた。

Ankerの「Anker Prime Charging Station」は、そうした充電環境をまとめやすい据え置き型モデル。最大140W出力に対応し、AC差込口×2に加え、USB-C×2、USB-A×2を搭載。ノートPCやスマホ周りを1か所に集約しやすい構成になっている。

①電源まわりを1台にまとめやすい

AC差込口×2、USB-C×2、USB-A×2を備えた6-in-1構成。ノートPC用充電器やスマホ用充電器を別々に並べるより、デスク上の充電環境を1ヵ所に寄せやすい。

②ノートPCまで含めて使いやすい140W対応

USB-Cは最大140W出力に対応。スマホ向け充電器では足りなくなってきた人でも、ノートPCまで含めた充電環境を作りやすい。ノートPCまでまとめて充電したい人には気になる構成だ。

③出力表示で“今の状態”を確認しやすい

前面ディスプレイで合計出力を確認できる。複数機器を同時に充電していると、「今どれくらい使っているのか」が分かりにくくなるが、数字で見えるので状況を把握しやすい。