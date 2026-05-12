PC高すぎ問題で、「Windowsだけ更新」が増えている？ Amazonで正規版Windows 11が売れ筋に

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【Amazonで割引中】Microsoft「Windows 11 Home 日本語版」をチェック！

Microsoftの「Windows 11 Home 日本語版」がAmazonで割引対象。参考価格19,280円のところ、21％オフの15,155円で販売中。

ノートPCもデスクトップも、最近は気軽に買い替えにくい価格になってきた。数年前なら普通に選べた構成でも、見積もりを見ると「こんなに高かったっけ……」となることは少なくない。

とはいえ、ブラウザやOffice中心なら、数年前のPCでも性能的にはまだ十分。動画視聴や書類作成がメインなら、今のPCをそのまま使っている人も多いはずだ。そんな中、AmazonではMicrosoftの「Windows 11 Home 日本語版」が売れ筋になっている。PCごと買い替えるのではなく、Windowsだけ入れ直すという選択肢も現実的だ。

①環境を作り直したい時に

この商品はパッケージ版として販売されているWindows 11 Home。新しくPC環境を整え直したい時にも選びやすい。オンラインコード版とは違い、手元に残る形なのも特徴。

②Amazonでも売れ筋の定番モデル

Windowsオペレーティングシステムカテゴリでベストセラー1位となっており、過去1か月で1000点以上購入されているモデル。Windows 11 Home 日本語版として、Amazonでも定番になっている。