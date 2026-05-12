厚底が苦手な人にちょうどいい！ 軽く歩けて土道にも強いニューバランス「NB minimus Trail」がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

地面を感じて走りたい人へ

NB minimus Trailが9%OFF！

new balanceのNB minimus Trailが、Amazonにて9%OFFの15,000円で販売されています！

NB minimus Trailは、一言で言えば“足にまとわりつかない、軽快に動ける靴”です。最近のスニーカーには、底が厚くてクッションたっぷりのものも多いですが、この靴はその逆。地面との距離が近く、足を動かしたときの感覚がわかりやすい作りになっています。歩く、走る、階段を上る、ちょっとした坂道を進む。そういう日常の動きが、いつもより軽く感じられるタイプです。

ただ薄くて軽いだけではなく、つま先まわりの保護や、滑りにくさを考えた靴底も備えています。公園の土道、砂利道、雨上がりの少し湿った道など、普通のスニーカーだとちょっと気を使う場所でも使いやすいのがポイント。見た目はスポーティーですが、やっていることはかなり実用派。履いて歩いたときに「あ、動きやすいかも」と感じるタイプの一足といえます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

NB minimus Trailの特徴

裸足感覚に近い、足裏で走るタイプの一足

前後差4mmの低ドロップ設計と薄底ソールにより、地面との距離が近いのが魅力です。クッションで包み込むというより、足裏で路面を感じながら歩ける／走るタイプ。

薄底でもFuelCellで反発感をプラス

ミッドソールには反発弾性を誇る軽量フォーム素材「FuelCell」を採用。薄底らしいダイレクト感を残しつつ、前に進みたくなる反発感も備えています。

トレイル向けの守りも忘れていない

つま先部には3層のTOE PROTECTを備え、舗装路とトレイルの両方に対応する「AT TREAD」アウトソールを採用。軽快さを重視しながらも、石や土、濡れた路面などに対応しやすい作りです。

まとめ：足元を軽くしたいなら注目

参考価格：16,500円

現在の価格：15,000円［9%OFF］

new balanceのNB minimus Trailは、「本格的にランニングをするわけではないけど、歩きやすい靴は欲しい」という人向けです。

散歩、通勤、旅行、休日の外出、軽い運動など、日常の中でよく歩く場面に向いています。特に、厚底スニーカーのふわふわ感が少し苦手な人や、足元が重いと疲れる人には相性がよさそう。足の動きがわかりやすいので、靴に振り回されず、自分のペースで歩けます。

つま先を守る作りや、土道・砂利道でもグリップしやすい靴底を備えているので、街中だけでなく公園や旅行先でも頼れます。スニーカーに詳しくなくても、「軽い」「動きやすい」「ちょっと滑りにくい」というメリットはわかりやすいはず。いつもの靴を少しだけアクティブ寄りにしたい人に、ちょうどいい一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。