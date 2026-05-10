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Amazonセール情報大紹介！ 第1734回

肉2枚のために、大きなホットプレートはもう出したくない。THANKOのソログリルが4,880円

2026年05月10日 21時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】THANKO「卓上おひとりさま焼き肉 ソログリル」をチェック！

　THANKOの「卓上おひとりさま焼き肉 ソログリル」がAmazonで割引対象。参考価格6,980円のところ、30％オフの4,880円で販売中。

　家焼肉が続かない理由は、肉より“準備と片付け”にある。大きなホットプレートを出して、焼き終わったらプレートや本体を洗う。肉を数枚焼きたいだけなのに、意外と“大ごと”になりやすい。

　THANKOの「ソログリル」は、幅約18cmのコンパクトサイズで、卓上で肉を2〜3枚ずつ焼きながら食べる使い方にちょうどいい。大きなホットプレートほど構えずに使いやすいから、「今日もこれでいいか」がやりやすい。

アマゾンでTHANKO「卓上おひとりさま焼き肉 ソログリル」を入手

①“ひとり焼肉”に振り切ったサイズ感

　幅約18cmの小さな卓上グリルで、目の前で少しずつ焼きながら食べる使い方にかなり寄っている。肉を並べまくるタイプではなく、野菜を焼いたり、晩酌しながら使うくらいがちょうどいい。大きなホットプレートほど場所を取らないのも魅力だ。

②温度調整できる小型グリル

　プレート温度は約50〜240℃まで無段階で調整可能。高温で肉を焼いたり、低めで温めながら食べたりと使い分けしやすい。プレート未セット時の加熱防止スイッチや温度ヒューズも備えている。

③ひとり用だから後がラク

　プレートはフッ素加工で、小型サイズなので扱いやすい。脂の多い肉では拭き取りが必要になるが、大型ホットプレートほど後片付けを構えにくい。「今日は肉焼くか」で出しやすいサイズ感も特徴。

アマゾンでTHANKO「卓上おひとりさま焼き肉 ソログリル」を入手
 

・商品名：卓上おひとりさま焼き肉 ソログリル
・メーカー名：THANKO

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