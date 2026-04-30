Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第297回
つかみ持ちユーザー必見！ 白一色のワイヤレスゲーミングマウスが10％オフの1.3万円
2026年04月30日 22時00分更新
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AIM1のワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、AIM1のワイヤレスゲーミングマウス「SHIGURE ホワイト」が販売中だ。参考価格は1万4980円だが、スマイルSALEにより10％オフの1万3482円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、つかみ持ちユーザーに最適とうたう軽量ワイヤレスゲーミングマウス。約45gの軽量設計や8000Hzポーリングレート、白を基調としたシンプルなデザインなどが特徴となっている。
びっくりするぐらいの軽量マウス
ユーザーレビューを見ると、「めっちゃ軽い」「つかみ持ちマウスの最適解」「軽さ、デザイン、スペック、すべてが最高峰」といった声が寄せられている。驚くほどの軽さとつかみ持ち特化の形状がポイントになっているようだ。ホワイトのゲーミングマウスが欲しい人、軽さを求める人は本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|AIM1 時雨 ゲーミングマウス 無線 有線 対応 45g 超軽量 ポーリングレート 8,000Hz 80時間駆動 マウス ゲーミング SHIGURE ホワイト
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