Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第296回
桜のデザインが美しい……DAREUのワイヤレス軽量ゲーミングマウスがスマイルSALEで20％オフ
2026年04月30日 22時00分更新
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DAREUのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、DAREUのワイヤレスゲーミングマウス「EM901X（桜色/ピンク）」が販売中だ。過去価格は7580円だが、スマイルSALEにより20％オフの6064円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、「桜」をモチーフにしたデザインが特徴のワイヤレスゲーミングマウス。そのほか、2.4GHz・USB有線の接続方式や約85gの軽量、人間工学に基づいたデザイン、最大1万2000DPIの光学センサー、付属のマグネットRGB充電スタンドなどが特徴となっている。
桜をモチーフにしたデザインと使い勝手が◎
ユーザーレビューを見ると、「桜をモチーフにしたデザインがとても可愛い」「使い勝手も良い」「軽量なので、素早く動かせるうえに長時間使っても疲れない」といった声が寄せられている。桜のデザインと使い勝手の良さがポイントになっているようだ。ゲームをしながら春を感じたい人、可愛いゲーミングマウスが欲しい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|DAREU ゲーミングマウス 無線 桜色/ピンク ワイヤレス2.4G/有線USB接続可能 軽量85g 可愛いサクラ 人間工学 12000DPI 充電ドック付き プログラム可能 EM901X 技適認証取得【1年間メーカー保証】
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