Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第410回
Switchでゼルダをやるならこれしかない “祠の模様が浮かび上がる”LED付きゲームコントローラーが25％オフ
2026年06月02日 19時00分更新
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PowerAのNintendo Switch用コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAの「【任天堂公式ライセンス商品】PowerA パワーエー ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch-ゼルダの伝説 リンクの目覚め」が販売中だ。参考価格は8000円だが、タイムセールにより25％オフの6019円で購入できる（6月2日時点）。
本製品は、ゴースト RGB LEDライティングを備えたNintendo Switch用ワイヤレスコントローラー。暗闇から祠の模様が浮かび上がるライティング演出を楽しめるほか、4つのモードを設定できるという。そのほか、ボタン操作の割り当て機能やモーションセンサーなども特徴となっている。
かっこよさと使いやすさを兼ね備えたプロコン
ユーザーレビューを見ると「かっこよくて使いやすい」「満足度の高いプロコン」「電源を入れた際に浮き上がるのはビックリするくらいかっこいい」といった声が寄せられている。かっこよさと使いやすさがポイントになっているようだ。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂公式ライセンス商品】PowerA パワーエー ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch-ゼルダの伝説 リンクの目覚め NSGP0363JP-01【国内正規品2年保証】
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