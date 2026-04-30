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Amazonセール情報大紹介！ 第1705回

音の置き場所まで決めるプロジェクター。分離スピーカーのNebula P1がスマイルセールで約4万円引き

2026年04月30日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】Anker Soundcore Nebula P1（着脱式デュアルスピーカー搭載プロジェクター）をチェック！

　Ankerのプロジェクター「Nebula P1」がAmazonスマイルセール対象。参考価格149,900円のところ、27％オフの109,900円で販売中。

　プロジェクターで映画を観ていると、映像は目の前にあるのに、声だけは手元や横の本体から聞こえてくる。そんな違和感を覚えつつも、「こういうものだ」とそのまま使っている人も少なくない。

　外部スピーカーを足せば解決できるが、配線や置き場所が増えるのも面倒になる。Nebula P1は、この違和感を本体だけで解決するモデル。スピーカーを外して前に置くだけで、音の出どころを画面側に揃えられる。ちょうど今、スマイルセールで約4万円引き。

アマゾンでAnker Soundcore Nebula P1（着脱式デュアルスピーカー搭載プロジェクター）を入手

①着脱式デュアルスピーカーで音の位置を調整

　スピーカーは本体から取り外して使える構造。画面の近くに置けば、音の出どころを映像側に寄せられる。左右に配置することで音の広がりも作れるため、本体一体型とは違う聞こえ方になる。

②ジンバル搭載＋自動補正で設置をシンプルに

　本体はジンバル構造で角度調整がしやすく、天井投影にも対応。オートフォーカスや台形補正を備えており、置き場所を変えても映像を整えやすい。置き場所に合わせて使い方を変えられる。

③650ANSIルーメン／フルHD／Google TV搭載

　650ANSIルーメンの明るさとフルHD解像度に対応。MEMCによる補間で動きのある映像も滑らかに表示できる。Google TV搭載でアプリ視聴にも対応する。

注意点　※本体はバッテリー非搭載のため電源接続が必要。

　
アマゾンでAnker Soundcore Nebula P1（着脱式デュアルスピーカー搭載プロジェクター）を入手
 

・商品名：Nebula P1
・メーカー名：Anker

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