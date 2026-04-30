Amazonセール情報大紹介！ 第1705回
音の置き場所まで決めるプロジェクター。分離スピーカーのNebula P1がスマイルセールで約4万円引き
2026年04月30日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】Anker Soundcore Nebula P1（着脱式デュアルスピーカー搭載プロジェクター）をチェック！
Ankerのプロジェクター「Nebula P1」がAmazonスマイルセール対象。参考価格149,900円のところ、27％オフの109,900円で販売中。
プロジェクターで映画を観ていると、映像は目の前にあるのに、声だけは手元や横の本体から聞こえてくる。そんな違和感を覚えつつも、「こういうものだ」とそのまま使っている人も少なくない。
外部スピーカーを足せば解決できるが、配線や置き場所が増えるのも面倒になる。Nebula P1は、この違和感を本体だけで解決するモデル。スピーカーを外して前に置くだけで、音の出どころを画面側に揃えられる。ちょうど今、スマイルセールで約4万円引き。
①着脱式デュアルスピーカーで音の位置を調整
スピーカーは本体から取り外して使える構造。画面の近くに置けば、音の出どころを映像側に寄せられる。左右に配置することで音の広がりも作れるため、本体一体型とは違う聞こえ方になる。
②ジンバル搭載＋自動補正で設置をシンプルに
本体はジンバル構造で角度調整がしやすく、天井投影にも対応。オートフォーカスや台形補正を備えており、置き場所を変えても映像を整えやすい。置き場所に合わせて使い方を変えられる。
③650ANSIルーメン／フルHD／Google TV搭載
650ANSIルーメンの明るさとフルHD解像度に対応。MEMCによる補間で動きのある映像も滑らかに表示できる。Google TV搭載でアプリ視聴にも対応する。
注意点 ※本体はバッテリー非搭載のため電源接続が必要。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。
付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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