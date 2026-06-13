地上波見ないならこれで十分。Philipsの43型4K・Google TV搭載テレビが39,800円

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【Amazonタイムセール】Philips 43型チューナーレステレビ「PUH7700」をチェック！

Philipsのチューナーレステレビ「PUH7700」がAmazonタイムセール対象。参考価格59,800円のところ、33％オフの39,800円で販売中。

テレビを買い替えても、実際に見るのはYouTubeやNetflixばかり。そんな使い方なら、地上波チューナーのないテレビも十分選択肢に入ってくる。今回セール中のPhilips「PUH7700」も、動画配信サービスを中心に楽しみたい人に向けた1台だ。

①43型4KとGoogle TV搭載

43型4K UHD液晶パネルを採用し、Google TVを搭載。YouTubeやNetflix、Prime Videoなどの動画配信サービスに対応するほか、Googleアシスタントによる音声検索も利用できる。Dolby Visionにも対応する。

②Dolby AtmosやMEMC対応

Dolby Atmos対応の立体音響機能を搭載。映像補間技術MEMCに加え、ALLM（自動低遅延モード）にも対応する。ブルーアイケア技術を採用し、ブルーライトを抑えながら映像を表示できる。

③音声リモコンと365日保証

音声入力対応リモコンが付属し、YouTubeやNetflix、ABEMA、Huluへのダイレクトボタンも搭載。見たいコンテンツへ素早くアクセスできる。365日保証を備え、通常使用による不具合は無料交換の対象となる。