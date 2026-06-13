Amazonセール情報大紹介！ 第1893回
地上波見ないならこれで十分。Philipsの43型4K・Google TV搭載テレビが39,800円
2026年06月13日 13時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Philips 43型チューナーレステレビ「PUH7700」をチェック！
Philipsのチューナーレステレビ「PUH7700」がAmazonタイムセール対象。参考価格59,800円のところ、33％オフの39,800円で販売中。
テレビを買い替えても、実際に見るのはYouTubeやNetflixばかり。そんな使い方なら、地上波チューナーのないテレビも十分選択肢に入ってくる。今回セール中のPhilips「PUH7700」も、動画配信サービスを中心に楽しみたい人に向けた1台だ。
①43型4KとGoogle TV搭載
43型4K UHD液晶パネルを採用し、Google TVを搭載。YouTubeやNetflix、Prime Videoなどの動画配信サービスに対応するほか、Googleアシスタントによる音声検索も利用できる。Dolby Visionにも対応する。
②Dolby AtmosやMEMC対応
Dolby Atmos対応の立体音響機能を搭載。映像補間技術MEMCに加え、ALLM（自動低遅延モード）にも対応する。ブルーアイケア技術を採用し、ブルーライトを抑えながら映像を表示できる。
③音声リモコンと365日保証
音声入力対応リモコンが付属し、YouTubeやNetflix、ABEMA、Huluへのダイレクトボタンも搭載。見たいコンテンツへ素早くアクセスできる。365日保証を備え、通常使用による不具合は無料交換の対象となる。
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