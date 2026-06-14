Amazonセール情報大紹介！ 第1896回
ワールドカップを65型の大画面で。動きの速いシーンもなめらか、倍速液晶REGZAが15万円台
2026年06月14日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】REGZA 65インチ4Kテレビ「65E670R」をチェック！
REGZAの65インチ4Kテレビ「65E670R」がAmazonタイムセール対象。参考価格200,000円のところ、24％オフの151,100円で販売中。
ワールドカップがついに開幕。せっかくの大一番も、小さな画面ではちょっと物足りない。特にサッカーは、ピッチ全体を見渡せる大画面との相性がいい。今回タイムセール対象となったREGZA「65E670R」は、4K倍速液晶やDolby Atmos対応、レグザ重低音立体音響システムを搭載した65インチモデルだ。
①65型・倍速液晶で観戦
65インチの4K液晶パネルを搭載。120Hz対応の倍速液晶により、スポーツ中継やアクションシーンなど動きの速い映像も滑らかに表示できる。ワールドカップのようにピッチ全体を映す競技とも相性が良く、大画面ならではの迫力ある映像を楽しめる。
②歓声まで楽しめる立体音響
Dolby Atmosに対応するほか、レグザ重低音立体音響システム Zを搭載。内蔵ウーファーによる重低音再生にも対応し、スタジアムの歓声や実況の臨場感をより豊かに楽しめる。映像だけでなく音にもこだわりたい人に注目の仕様だ。
③2画面表示や音声操作に対応
ダブルウィンドウ機能やレグザAIボイスナビゲーターに対応。2つの映像を同時に表示できるほか、音声による操作も利用できる。AirPlay 2にも対応しており、スマートフォンとの連携もしやすい。
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