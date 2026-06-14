このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1895回

1kg切りのモバイルノートが欲しい。でも20万円は高い。HP「Pavilion Aero 13」が16万円台

2026年06月14日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」をチェック！

　HPのノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格176,000円のところ、6％オフの164,800円で販売中。

　モバイルノートは軽さが魅力だが、最近は1kg前後の軽量モデルになると20万円を超える製品も珍しくない。毎日持ち歩くなら軽い方がいいとは思うものの、そこまで予算をかけるのは悩ましいところだ。そんな中で気になるのが、約990gの軽量ボディを採用したHPの「Pavilion Aero 13」だ。

アマゾンでHP ノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」を入手

①約990gの軽量ボディとモバイル向け機能

　約990gの軽量ボディを採用。500万画素IRカメラやWindows Hello顔認証も備え、外出先からのビデオ会議にも活用できる。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応する。

②Ryzen 5と16GBメモリを搭載

　AMD Ryzen 5 8640Uプロセッサーと16GB LPDDR5xメモリ、512GB SSDを搭載。AIエンジンを内蔵したAMD Ryzenプロセッサを採用するほか、Copilotキーも備える。

③16:10液晶と充実した接続端子

　13.3型WUXGA（1920×1200ドット）液晶を搭載。16:10アスペクト比の非光沢パネルを採用し、最大400ニトの明るさにも対応する。USB Type-C、USB Type-A、HDMIを装備する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640U

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】13.3型 WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶

【重量】約990g

アマゾンでHP ノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」を入手
 

・商品名：ノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」
・メーカー名：HP

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
2
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - ブラッシュ
￥98,789
3
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
ESBOOKノートパソコン 【MS Office 2024搭載&Windows 11 Pro】14インチIPS液晶/1920×1080FHDディスプレイ カメラ付き/薄型PCノート高性能CPU/初期設定不要/8Gメモリ/無線LAN/大容量SSD/初心者向け・パソコンノート/日本語キーボードフィルム付き/ワイヤレスマウス付き(256G SSD, ローズゴールド)
￥38,999
4
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 カーボンブラック 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-GHBA
【Amazon.co.jp限定】Dell ノートパソコン Dell 15 DC15250 15.6インチ Intel Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 カーボンブラック 翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年(HDD返却不要サービス) ND65-GHBA
￥109,800
5
【整備済み品】 ノートパソコン Let's note CF-SV8 軽量化 12.1インチWUXGA(1920×1200) ノートPC 第8世代Core i5-8365U 1.90GHz/メモリ8GB/SSD 256GB/WEBカメラ内蔵/Windows 11 Pro&Office 2019搭載 SOUSIAの整備済み レッツノート パソコン
【整備済み品】 ノートパソコン Let's note CF-SV8 軽量化 12.1インチWUXGA(1920×1200) ノートPC 第8世代Core i5-8365U 1.90GHz/メモリ8GB/SSD 256GB/WEBカメラ内蔵/Windows 11 Pro&Office 2019搭載 SOUSIAの整備済み レッツノート パソコン
￥24,620

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,649
2
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
3
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
4
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,690
5
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,549
6
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
7
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
10
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
￥17,980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン