Amazonセール情報大紹介！ 第1895回
1kg切りのモバイルノートが欲しい。でも20万円は高い。HP「Pavilion Aero 13」が16万円台
2026年06月14日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」をチェック！
HPのノートパソコン「Pavilion Aero 13（A17X8PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格176,000円のところ、6％オフの164,800円で販売中。
モバイルノートは軽さが魅力だが、最近は1kg前後の軽量モデルになると20万円を超える製品も珍しくない。毎日持ち歩くなら軽い方がいいとは思うものの、そこまで予算をかけるのは悩ましいところだ。そんな中で気になるのが、約990gの軽量ボディを採用したHPの「Pavilion Aero 13」だ。
①約990gの軽量ボディとモバイル向け機能
約990gの軽量ボディを採用。500万画素IRカメラやWindows Hello顔認証も備え、外出先からのビデオ会議にも活用できる。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応する。
②Ryzen 5と16GBメモリを搭載
AMD Ryzen 5 8640Uプロセッサーと16GB LPDDR5xメモリ、512GB SSDを搭載。AIエンジンを内蔵したAMD Ryzenプロセッサを採用するほか、Copilotキーも備える。
③16:10液晶と充実した接続端子
13.3型WUXGA（1920×1200ドット）液晶を搭載。16:10アスペクト比の非光沢パネルを採用し、最大400ニトの明るさにも対応する。USB Type-C、USB Type-A、HDMIを装備する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 8640U
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】13.3型 WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶
【重量】約990g
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