Amazonセール情報大紹介！ 第1897回
扇風機はぬるい、エアコンは寒い。THANKOの卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」
2026年06月14日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
THANKO 卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」をチェック！
THANKOの卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」はAmazonにて8,980円で販売中。
扇風機を回しても風がぬるい。一方でエアコンは冷えすぎたり、肌の乾燥が気になったりする。暑さ対策はしたいが、強い冷房は苦手という人ならチェックしておきたい製品だ。
①ミストなしの気化式
水が蒸発する際の気化熱を利用した気化式を採用。ミストを使わず、循環する水流を通した涼風を届ける。PCなどの精密機器の近くでも安心して使える。
②Type-C給電で使える
USB Type-C給電に対応。本体のタッチパネルで風量などを操作できるほか、水を入れず送風機としても使用可能。デスクワークやテレワーク、車中泊などでも活躍する。
③水洗いと乾燥モード
タンクや冷却パッド、フィルターは取り外して水洗い可能。さらに本体内部を乾かす乾燥モードも搭載し、カビ対策にも配慮した設計となっている。
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