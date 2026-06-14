扇風機はぬるい、エアコンは寒い。THANKOの卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」

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THANKO 卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」をチェック！

THANKOの卓上冷風扇「せせらぎの涼しさ」はAmazonにて8,980円で販売中。

扇風機を回しても風がぬるい。一方でエアコンは冷えすぎたり、肌の乾燥が気になったりする。暑さ対策はしたいが、強い冷房は苦手という人ならチェックしておきたい製品だ。

①ミストなしの気化式

水が蒸発する際の気化熱を利用した気化式を採用。ミストを使わず、循環する水流を通した涼風を届ける。PCなどの精密機器の近くでも安心して使える。

②Type-C給電で使える

USB Type-C給電に対応。本体のタッチパネルで風量などを操作できるほか、水を入れず送風機としても使用可能。デスクワークやテレワーク、車中泊などでも活躍する。

③水洗いと乾燥モード

タンクや冷却パッド、フィルターは取り外して水洗い可能。さらに本体内部を乾かす乾燥モードも搭載し、カビ対策にも配慮した設計となっている。