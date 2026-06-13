Amazonセール情報大紹介！ 第1892回
大画面で5万円台ならアリかも。15.6型・8GB搭載のASUS Chromebook
2026年06月13日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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Chromebookは価格の安さが魅力だ。一方で、画面サイズやメモリ容量は使い勝手を左右するポイントでもある。本モデルは15.6型ディスプレイと8GBメモリを備え、Chromebookとしては余裕のある構成となっている。
①15.6型大画面と狭額ベゼル
15.6型フルHDディスプレイを搭載。狭額ベゼルにより画面占有率87％を実現し、広い表示領域を確保している。ノングレアパネルを採用するほか、180度開く液晶ヒンジも備え、資料や画面の共有にも対応する。
②8GBメモリとテンキー搭載
8GBメモリと64GB eMMCを搭載。102キー日本語キーボード（JIS配列）にはテンキーも備えており、数字入力を行う機会が多い場合にも利用できる。ChromeOSを採用した15.6型モデルだ。
③端子とセキュリティ機能
USB 3.2 Gen 1 Type-C×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI、オーディオコンボジャックを装備。Google設計のTitan CセキュリティチップやWebカメラ用物理シールドも備え、セキュリティ機能にも配慮している。
製品スペック
【CPU】インテル プロセッサー N50
【メモリ】8GB
【ストレージ】64GB eMMC
【ディスプレイ】15.6型フルHD（1920×1080）液晶
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