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Amazonセール情報大紹介！ 第1892回

大画面で5万円台ならアリかも。15.6型・8GB搭載のASUS Chromebook

2026年06月13日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】ASUS Chromebook「CX1505CTA」をチェック！

　ASUSのChromebook「CX1505CTA」がAmazonで割引対象。参考価格59,800円のところ、5％オフの56,878円で販売中。

　Chromebookは価格の安さが魅力だ。一方で、画面サイズやメモリ容量は使い勝手を左右するポイントでもある。本モデルは15.6型ディスプレイと8GBメモリを備え、Chromebookとしては余裕のある構成となっている。

アマゾンでASUS Chromebook「CX1505CTA」を入手

①15.6型大画面と狭額ベゼル

　15.6型フルHDディスプレイを搭載。狭額ベゼルにより画面占有率87％を実現し、広い表示領域を確保している。ノングレアパネルを採用するほか、180度開く液晶ヒンジも備え、資料や画面の共有にも対応する。

②8GBメモリとテンキー搭載

　8GBメモリと64GB eMMCを搭載。102キー日本語キーボード（JIS配列）にはテンキーも備えており、数字入力を行う機会が多い場合にも利用できる。ChromeOSを採用した15.6型モデルだ。

③端子とセキュリティ機能

　USB 3.2 Gen 1 Type-C×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI、オーディオコンボジャックを装備。Google設計のTitan CセキュリティチップやWebカメラ用物理シールドも備え、セキュリティ機能にも配慮している。

製品スペック

【CPU】インテル プロセッサー N50

【メモリ】8GB

【ストレージ】64GB eMMC

【ディスプレイ】15.6型フルHD（1920×1080）液晶

アマゾンでASUS Chromebook「CX1505CTA」を入手
 

・商品名：Chromebook「CX1505CTA」
・メーカー名：ASUS

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