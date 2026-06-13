キーボードとペンを別で買わなくていい。15万円台のSurface Pro特別モデル

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【Amazonで割引中】マイクロソフト「Surface Pro特別モデル」をチェック！

マイクロソフトの「Surface Pro特別モデル」がAmazonで割引対象。参考価格173,100円のところ、10％オフの156,500円で販売中。

Surface Proは気になる。でも本体だけ買って終わりではない。キーボードやペンを追加すると予想以上の金額になりやすく、購入のハードルになることもある。今回のモデルは、キーボードやペンを同梱した特別構成となっている。

①Snapdragon X PlusとCopilot+ PC対応

Snapdragon X Plusと16GBメモリ、256GBストレージを搭載。Copilot+ PC対応モデルで、AI機能の活用にも対応する。12インチのPixelSenseディスプレーは最大90Hz表示に対応し、文書作成からブラウジングまで幅広い用途で使える。

②686gボディとペン入力に対応

約686gの軽量ボディを採用し、持ち運びを前提とした構成。Surfaceスリムペンが付属するため、会議のメモや資料への書き込みにも対応できる。着脱式キーボードを組み合わせることで、ノートPCとしても利用可能だ。

③Wi-Fi 7やUSB Type-C端子を搭載

Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に対応するほか、USB Type-C端子を2基搭載。ディスプレイ出力や周辺機器の接続にも対応し、さまざまな環境で利用できる。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus

【メモリ】16GB

【ストレージ】256GB

【ディスプレイ】12インチ PixelSense（最大90Hz）

【その他】Copilot+ PC、Surface Proキーボード同梱、Surfaceスリムペン同梱