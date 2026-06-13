Amazonセール情報大紹介！ 第1894回
キーボードとペンを別で買わなくていい。15万円台のSurface Pro特別モデル
2026年06月13日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】マイクロソフト「Surface Pro特別モデル」をチェック！
マイクロソフトの「Surface Pro特別モデル」がAmazonで割引対象。参考価格173,100円のところ、10％オフの156,500円で販売中。
Surface Proは気になる。でも本体だけ買って終わりではない。キーボードやペンを追加すると予想以上の金額になりやすく、購入のハードルになることもある。今回のモデルは、キーボードやペンを同梱した特別構成となっている。
①Snapdragon X PlusとCopilot+ PC対応
Snapdragon X Plusと16GBメモリ、256GBストレージを搭載。Copilot+ PC対応モデルで、AI機能の活用にも対応する。12インチのPixelSenseディスプレーは最大90Hz表示に対応し、文書作成からブラウジングまで幅広い用途で使える。
②686gボディとペン入力に対応
約686gの軽量ボディを採用し、持ち運びを前提とした構成。Surfaceスリムペンが付属するため、会議のメモや資料への書き込みにも対応できる。着脱式キーボードを組み合わせることで、ノートPCとしても利用可能だ。
③Wi-Fi 7やUSB Type-C端子を搭載
Wi-Fi 7やBluetooth 5.4に対応するほか、USB Type-C端子を2基搭載。ディスプレイ出力や周辺機器の接続にも対応し、さまざまな環境で利用できる。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Plus
【メモリ】16GB
【ストレージ】256GB
【ディスプレイ】12インチ PixelSense（最大90Hz）
【その他】Copilot+ PC、Surface Proキーボード同梱、Surfaceスリムペン同梱
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