人と違うスマホが欲しい人に！

うっとりするようなピンクが魅力的すぎる

周りを見るとみんながみんなiPhoneを使っていて、とてもつまらない。そんな人と違うスマホを求める層に注目集めているのが、英ロンドン発のNothing Phoneです。今回は最新モデルの「Nothing Phone (4a) Pro」の魅力を紹介します。

Nothing Phone (4a) Proは日常的に便利に使うための機能がすべて揃った“全部入り”スマホでありながら、ひと目見たら忘れられない唯一無二のデザインを採用しています。

ちなみに、姉妹モデルにNothing Phone (4a) がありますが、こちらはスペックがやや抑えめで、外見が透明なガラスを用いたデザイン。それに対して、こちらは金属の筐体。でもこのピンクがうっとりするほどいいです。そんな魅力たっぷりの1台について詳しく見ていきます。