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Nothing「Phone (4a) Pro」
これはいいピンク！全部入りアンドロイドで個性的デザインも◎ 人と違うスマホ欲しければこれ
2026年05月05日 17時00分更新
人と違うスマホが欲しい人に！
うっとりするようなピンクが魅力的すぎる
周りを見るとみんながみんなiPhoneを使っていて、とてもつまらない。そんな人と違うスマホを求める層に注目集めているのが、英ロンドン発のNothing Phoneです。今回は最新モデルの「Nothing Phone (4a) Pro」の魅力を紹介します。
Nothing Phone (4a) Proは日常的に便利に使うための機能がすべて揃った“全部入り”スマホでありながら、ひと目見たら忘れられない唯一無二のデザインを採用しています。
ちなみに、姉妹モデルにNothing Phone (4a) がありますが、こちらはスペックがやや抑えめで、外見が透明なガラスを用いたデザイン。それに対して、こちらは金属の筐体。でもこのピンクがうっとりするほどいいです。そんな魅力たっぷりの1台について詳しく見ていきます。
【目次】この記事で書かれていること：
Nothing Phone (4a) Proのメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）心を掴む個性的なデザインと楽しい演出
2）充実のスペックと安心の全部入り
3）独自の世界観とおなじみの使いやすさを両立したUI
購入時に注意したいポイント
1）約8万円という価格は価格重視の人はやや疑問
2）購入できる場所が現時点ではやや限られている
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