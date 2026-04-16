Nothing、日本でPhone (4a) Pro投入　楽天モバイル限定で展開

透明デザイン系の新鋭が、日本市場でまた一段踏み込んできた。Nothingは4月15日、「Phone (4a) Pro」と「Phone (4a)」の国内展開を正式発表した。日本では初めて、低価格寄りの「a」シリーズにProモデルを持ち込む。
価格は、Phone (4a) Proが12GBメモリー・256GBストレージで7万9800円。4月15日午後3時から予約を受け付け、4月22日午前9時に発売する。Phone (4a)は8GB・128GBモデルが5万8800円、8GB・256GBモデルが6万4800円で、4月15日午後3時から予約開始、発売は5月8日午前10時となる。
Phone (4a) Proは楽天モバイルが国内キャリアで唯一取り扱う。Phone (4a)はKDDIと沖縄セルラーが「au Flex Style」として展開し、au Online Shopやau Styleなどで販売する。
Phone (4a) ProとPhone (4a)は、いずれもFeliCaを搭載し、おサイフケータイに対応する。さらにeSIMにも対応し、日本市場で求められる基本条件を押さえてきた。Nothingはこれまでデザインやブランド性で注目を集めてきたが、今回は“日本でちゃんと使える中価格帯スマホ”としての完成度を意識した構成になっている。
あわせて、オーディオ製品も日本で展開する。「Headphone (a)」には新色イエローが追加され、4月22日発売で、価格は2万7800円。
aシリーズ初のPro投入は、上位機との差を埋めつつ、価格を8万円以下に抑えることで、PixelやGalaxyなどの中位モデルとぶつかるポジションを狙った動きといえる。Nothingの日本展開はここからが本番になりそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります