Nothing、廉価モデル「Nothing Phone (4b)」を海外発表　日本登場の可能性はほぼ確実!?

Nothingは7日（現地時間）、新スマートフォン「Nothing Phone (4b)」を発表した。英国での価格は299ポンド（約6万4000円）。
Nothingからこれまでのデザインを集結した新エントリー機
日本での発売もほぼ確実と見てよさそう？
Phone (4b)はSoCにSnapdragon 6 Gen 4を採用するなど、エントリークラスの性能ながら、120Hz対応の6.77型有機EL、OIS対応の5000万画素カメラを搭載するほか、Phone (4a)でも採用された「Glyphバー」、そしてPhone (4a) Proで初採用となったアルミのユニボディーなど、同社のデザイン性をさらに追求したモデルとなっている。
主なスペックは、6.77型有機EL（120Hz対応、1080×2344）、8GBメモリー、128／256GBストレージ、広角5000万画素（1/2.76型）＋超広角カメラ、5200mAhバッテリー（33W充電対応）、画面内指紋センサー、Android 16ベースのNothing OS 4.1など。カラバリはホワイト、ブラック、ブルーの3色。
なお、日本国内での発売については、Nothing Japanから「Phone (4b)の日本での展開に関する詳細情報は、追ってお知らせいたします。」とニュースリリース内に記されているほか、英国サイト内のスペック表にeSIMについて「対応（日本のみ）」とあるため、極めて濃厚だろう。期待して待ちたい。
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