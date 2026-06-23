えええええー、「Nothing Phone (4a)」の次は（4b）!?　7月7日発表予告

Nothingは同社公式Xアカウント（@nothing）で、「Nothing Phone (4b)」を7月7日（現地時間）に発表することを予告している。

今年3月に「Nothing Phone (4a)」および「Nothing Phone (4a) Pro」をリリースしたNothing（国内では4月に発売）。次のモデルはしばらくないか、それとも「CMF Phone」の次モデル？ と思わせての「Nothing Phone (4b)」とは、製品のネーミング的にも驚きの展開。

「Kept sketching the Phone (4a) series and accidentally made a new phone.」（Phone (4a)をスケッチしていたら、ついうっかり新しいスマホを作ってしまった）というわけで、デザインが異なるバリエーションモデルと考えられるが、どんな製品になるのか。超注目だ。